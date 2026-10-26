Російські війська вночі 26 жовтня атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами.

Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на Ізюм 26 жовтня: що відомо

За інформацією міської військової адміністрації, влучання зафіксували у двох районах міста — Замостя та Нафтовик.

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У районі Замостя внаслідок падіння боєприпасів пошкоджено житлові будинки та приміщення дитячо-юнацької школи.

У районі Нафтовик російська авіабомба влучила на територію приватного сектору. Там пошкоджень і руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків.

Крім того, на східній околиці Ізюма пошкоджено скління очисних споруд.

Унаслідок пошкодження електромереж жителі кількох вулиць залишилися без світла. Також у місті відсутній інтернет.

За даними МВА, внаслідок нічної атаки на Ізюм постраждали троє людей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Місцева влада продовжує з’ясовувати наслідки російської атаки на Ізюм 26 жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізюмська МВА

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