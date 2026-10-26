У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Нічна атака на Запоріжжя 26 жовтня

За словами Семікіна, в одному з місць влучань спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.

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Близько 5-ї ранку Михайло Семікін уточнив, що внаслідок атаки постраждали дві людини: 30-річна жінка та 61-річний чоловік. Станом на 07:00 кількість постраждалих зросла до чотирьох: дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків — 40 та 61 рік.

Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що загалом за минулу добу вісім людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру. Упродовж доби окупанти завдали 857 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Дві ракети ворог спрямував на Запоріжжя.

Нагадаємо, що напередодні росіяни FPV-дроном вдарили по Запоріжжю. Травми дістали троє чоловіків віком 53, 62 та 68 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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