Уночі проти 26 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 жовтня: що відомо

Починаючи з 18:00 25 жовтня, російські війська атакували Україну протирадіолокаційною та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П

три керовані авіаційні ракети Х-59 69

140 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Шаталова та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованого Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 26 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 115 повітряних цілей:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, серед яких 56 були реактивними.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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