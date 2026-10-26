У Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельниччину

За словами Сергія Тюріна, внаслідок ворожого удару фіксуються вимкнення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Також вибухами пошкоджено вікна у двох житлових будинках.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

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