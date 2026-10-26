Після 10:00 пролунали вибухи у Вінниці.

Про це повідомляє кореспондентка Фактів ICTV.

Вибухи у Вінниці сьогодні, 26 жовтня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних Шахедів, які рухалися з півдня.

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У місті було чути активну роботу протиповітряної оборони. Згодом пролунало кілька вибухів.

Вночі 25 жовтня російські дрони атакували Вінницю. Безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку. Сталося руйнування між другим і третім поверхами. Повністю знищено чотири квартири, пошкоджені припарковані поруч автівки. Щонайменше шестеро людей постраждало.

22 жовтня Вінниця знову перебувала під ворожою атакою. За даними ОВА, є пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, приватних домоволодінь та господарських будівель. Люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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