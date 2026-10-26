Вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 26 жовтня. У Деснянському районі є влучання поблизу станції метро. Пошкоджена будівля медзакладу, під обстріл потрапив автомобіль швидкої допомоги. Також зафіксоване влучання біля нежитлової забудови, є загиблий.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 26 жовтня: які наслідки

– У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто, – написав Кличко.

Мер додав, що під обстріл потрапив автомобіль швидкої, що прямував на виклик. Постраждали парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, поранення некритичні. Ушкоджень зазнало авто швидкої.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих немає.

В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

За словами Кличка, в Деснянському районі є влучання біля житлового будинку. В ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

У Деснянському районі є влучання біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає.

Є підтверджена інформація про одну постраждалу, 20-річну дівчину госпіталізували.

О 22:51 відомо про сімох постраждалих у Київі внаслідок атаки РФ. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з російського Брянська о 21:41.

Після цього було кілька повідомлень про ракети, які рухаються на Київ курсом з Чернігівщини.

КМВА оголосила червоний рівень небезпеки та повітряну тривогу через балістичну загрозу.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російські війська почали атакувати Київ та продовжили завдавати балістичних ударів уночі 22 жовтня.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пошкодження та пожежі зафіксували в шести районах столиці.

Росіяни завдали удару по історичному центру Києва балістичною ракетою Іскандер, яка була оснащена касетною боєголовкою К5.

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