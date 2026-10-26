Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по селищу Ясногірка Краматорської громади Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще 10 осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють ДСНС України та керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Вибухи в Ясногірці: наслідки атаки РФ 26 жовтня

Сьогодні зранку російська авіація випустила чотири авіабомби по приватному житловому сектору та об’єктах торгівлі, розташованих у центрі селища Ясногірка.

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За даними ДСНС України, у результаті вибухів виникло загоряння зруйнованих конструкцій приватного будинку, магазину, торговельних павільйонів, а також п’яти автомобілів.

Надзвичайники локалізували осередки загорання, однак через постійну загрозу повторних обстрілів ліквідацію пожежі довелося тимчасово призупинити. Під час рятувальної операції з-під завалів врятували жінку, яку одразу передали медикам швидкої допомоги.

Очільник Донецької ОВА уточнив, що серед 10 поранених є 13-річна дівчинка. Усі постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу. На місці події продовжують працювати відповідальні служби для встановлення остаточної кількості жертв та обсягів руйнувань.

Керівник ОВА звернувся до жителів громади із закликом не нехтувати безпекою дітей та евакуюватися з населених пунктів, розташованих неподалік від лінії фронту та зони бойових дій.

Філашкін нагадав, що на всій території Краматорської громади триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. За його словами, це єдина можливість захистити дітей.

Фото : ДСНС

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