Уночі 27 жовтня 2026 року під час вибухів у Києві зафіксували влучання у Південний міст. Рух транспорту мостом перекрили в обох напрямках, також пошкоджено інфраструктуру метро.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМДА.

Вибухи у Києві 27 жовтня: що відомо

За словами Віталія Кличка, унаслідок вибухів у Києві сьогодні у Подільському районі столиці зафіксували влучання в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами удари припали на нежитлові споруди.

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Крім того, влучання зафіксували на Південному мосту.

Згодом патрульна поліція повідомила , що рух автомобілів мостом повністю перекрито в обох напрямках.

Водіїв закликали враховувати перекриття під час планування маршрутів. Коли рух мостом відновлять, наразі невідомо.

Через пошкодження інфраструктури Південного мосту столичний метрополітен тимчасово змінив рух поїздів на двох лініях.

На зеленій поїзди курсують на двох окремих ділянках: Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний Хутір. Рух між станціями Видубичі та Осокорки тимчасово призупинено.

На червоній лінії поїзди курсують між станціями Академмістечко та Лісова. Усі станції, зокрема Чернігівська та Лісова, відкриті для пасажирів.

На місці пошкоджень працюють фахівці. Про відновлення звичайного руху поїздів повідомлять додатково.

Інформації щодо постраждалих під час вибухів у Києві 27 жовтня не надходило.

Остаточні наслідки вибухів у Києві 27 жовтня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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