Колишній голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк трагічно загинув.

Про це повідомили на офіційному сайті регулятора у середу, 28 жовтня.

Ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк загинув: що відомо

У НКРЕКП висловили глибокий сум через раптову смерть колишнього колеги.

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Зазначається, що Валерій Тарасюк присвятив значну частину свого життя роботі в енергетичній галузі України. У різні періоди він обіймав посади голови та члена НКРЕКП, брав участь в ухваленні важливих рішень і впровадженні змін в енергетичному секторі.

У комісії наголосили, що Тарасюк був не лише досвідченим керівником і професіоналом своєї справи, а й колегою, з яким протягом багатьох років спільно долали виклики, шукали рішення та брали на себе відповідальність.

Представники регулятора згадали його як принципову людину з власними переконаннями та характером.

Колектив НКРЕКП висловив щирі співчуття родині, друзям і близьким Валерія Тарасюка.

За інформацією джерел видання Енергореформа, колишній очільник НКРЕКП загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Офіційних подробиць обставин його загибелі наразі не повідомляли.

Фото: НКРЕКП

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