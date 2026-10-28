Ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк трагічно загинув: що відомо
- У НКРЕКП повідомили про трагічну загибель колишнього очільника Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.
- Там згадали багаторічну професійну діяльність Валерія Тарасюка в енергетичній галузі.
- У медіа з'явилася інформація про можливі обставини трагедії, однак офіційних подробиць поки немає.
Колишній голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк трагічно загинув.
Про це повідомили на офіційному сайті регулятора у середу, 28 жовтня.
Ексголова НКРЕКП Валерій Тарасюк загинув: що відомо
У НКРЕКП висловили глибокий сум через раптову смерть колишнього колеги.
Зазначається, що Валерій Тарасюк присвятив значну частину свого життя роботі в енергетичній галузі України. У різні періоди він обіймав посади голови та члена НКРЕКП, брав участь в ухваленні важливих рішень і впровадженні змін в енергетичному секторі.
У комісії наголосили, що Тарасюк був не лише досвідченим керівником і професіоналом своєї справи, а й колегою, з яким протягом багатьох років спільно долали виклики, шукали рішення та брали на себе відповідальність.
Представники регулятора згадали його як принципову людину з власними переконаннями та характером.
Колектив НКРЕКП висловив щирі співчуття родині, друзям і близьким Валерія Тарасюка.
За інформацією джерел видання Енергореформа, колишній очільник НКРЕКП загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Офіційних подробиць обставин його загибелі наразі не повідомляли.
Фото: НКРЕКП