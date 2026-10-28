Російський дрон атакував Харків: спалахнула пожежа, серед постраждалих дитина
- Росіяни атакували Основ’янський район Харкова реактивним безпілотником.
- Постраждали п’ятеро людей.
- Унаслідок удару виникла пожежа на площі 2 500 кв. м.
Уночі проти 28 жовтня російські війська атакували Основ’янський район Харкова реактивним безпілотником. Унаслідок удару постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомили в ДСНС та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Харків
За інформацією очільника ОВА, про влучання ворожого дрона в Основ’янському районі стало відомо близько 23:00 27 жовтня.
Поранень зазнали дві жінки віком 32 та 65 років, 56-річний чоловік і чотирирічний хлопчик. Ще одна 65-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес. Усі отримують медичну допомогу.
Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа загальною площею 2 500 кв. м. Вогонь охопив багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробничу будівлю.
Також пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, гаражі й автомобілі.
Попри загрозу повторних російських ударів, рятувальники ліквідували пожежі. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим.
17 жовтня росіяни завдали балістичного удару по межі Слобідського та Основʼянського районів. У результаті атаки постраждали двоє чоловіків 66 та 42 років.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.
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