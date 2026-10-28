Вибухи в Харкові прогриміли 28 жовтня під час російської атаки безпілотником.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 28 жовтня: що відомо

Близько 12:54 міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські війська атакували Основ’янський район Харкова бойовим дроном.

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Невдовзі він уточнив, що на місці влучання спалахнула пожежа.

Інформацію про російський удар підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Спочатку інформації про жертв і постраждалих не було. Однак згодом місцева влада повідомила про перші наслідки атаки.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Харкові 28 жовтня, постраждали двоє людей та одна загинула.

Інформацію про інші наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 28 жовтня, уточнюють.

Нагадаємо, що ввечері 27 жовтня російські війська також атакували Основ’янський район Харкова реактивним безпілотником.

Тоді внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик.

Поранення дістали дві жінки віком 32 та 65 років, а також 56-річний чоловік. Ще одна 65-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.

Російська атака спричинила масштабну пожежу площею 2 500 кв. м. Горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробнича будівля.

Крім того, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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