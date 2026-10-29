У четвер, 29 жовтня, російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. Ворожий безпілотник поцілив у перон, де перебували електричка та поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя із людьми.

Оновлено о 13:55. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора, президент України Володимир Зеленський, компанія Укрзалізниця, керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на електричку на вокзалі у Дніпрі 29 жовтня

Російський дрон атакував перон у момент, коли там стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.

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За останніми даними, внаслідок удару загинули щонайменше 14 людей, а ще 14 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед яких є дитина.

Шестеро людей перебувають у тяжкому стані. Серед них є 11-річний хлопчик. Усі мають численні осколкові поранення. У 40-річного чоловіка ампутовані обидві ноги.

Стан інших поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці російської атаки розпочали роботу всі необхідні екстрені, медичні та рятувальні служби, які надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки ворожого прильоту.

— Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, — заявив Зеленський.

Заклик до посилення санкцій проти РФ

Президент наголосив, що цей черговий акт терору стався після пом’якшення міжнародних обмежень проти Росії, яке агресор сприйняв як дозвіл на нову хвилю насильства.

Зеленський стверджує, що замість кроків до деескалації Москва лише посилює удари по мирному населенню після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетичного сектору.

Україна наполягає на негайній та жорсткій реакції міжнародної спільноти. За його словами, санкції не повинні слабшати — тиск на Москву та її воєнну машину має лише зростати, поки триває війна.

Крім цього, потрібні нові та значно сильніші санкційні кроки з боку США, Європейського Союзу та країн Великої сімки (G7).

— Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію. Дякую всім, хто готовий допомагати так, — підсумував президент України.

Вдень 29 жовтня РФ атакувала залізничний вокзал у Дніпрі реактивним безпілотником. Під удар потрапила платформа, на якій перебував пасажирський поїзд №866 сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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