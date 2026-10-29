У ніч на 29 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області. Унаслідок удару загинув чоловік, на об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомили у ДСНС та начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівненщину 29 жовтня: що відомо

— Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув, — повідомив Олександр Коваль.

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Після влучання на місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували займання.

На місці працюють всі відповідні служби.

У ніч проти 16 жовтня російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру в Рівному. По медичну допомогу звернулися семеро людей.

15 жовтня місто Рівне опинилося під масованим ударом ворога. Внаслідок вибухів зруйновано дві будівлі у приватному секторі. В одному з будинків унаслідок влучання спалахнула покрівля. Через обрив лінії електропередач, спричинений ворожим обстрілом, частина Рівненського району тимчасово залишалася без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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