Атака на Рівненщину: виникла пожежа на підприємстві, загинув чоловік
- Російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині.
- На підприємстві виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.
- На місці працюють відповідні служби.
У ніч на 29 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області. Унаслідок удару загинув чоловік, на об’єкті виникла пожежа.
Про це повідомили у ДСНС та начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Атака на Рівненщину 29 жовтня: що відомо
— Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув, — повідомив Олександр Коваль.
Після влучання на місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували займання.
На місці працюють всі відповідні служби.
У ніч проти 16 жовтня російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру в Рівному. По медичну допомогу звернулися семеро людей.
15 жовтня місто Рівне опинилося під масованим ударом ворога. Внаслідок вибухів зруйновано дві будівлі у приватному секторі. В одному з будинків унаслідок влучання спалахнула покрівля. Через обрив лінії електропередач, спричинений ворожим обстрілом, частина Рівненського району тимчасово залишалася без світла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.