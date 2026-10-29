Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські ударні дрони атакували Харків. Є влучання.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків 29 жовтня

Близько 03:17 зафіксовано ворожий удар по Холодногірському району. На місці удару сталася пожежа.

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О 04:40 Ігор Терехов повідомив про ще один вибух. Російський ударний дрон атакував Салтівський район. За уточненою інформацією Ситуаційного центру Харкова, ворог завдав удару по навчальному закладу.

Вранці керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що пролунав вибух в Індустріальному районі. Внаслідок атаки дрона постраждала людина. Медики надають необхідну допомогу.

Уночі проти 28 жовтня РФ атакувала Основ’янський район Харкова реактивним безпілотником. Унаслідок удару постраждали п’ятеро людей.

Вдень 28 жовтня Харків знову був під ворожою атакою. Під удар потрапив Основ’янський район. Внаслідок вибухів загинув 60-річний чоловік, ще четверо людей постраждали. Зокрема, 46-річного, 56-річного та 41-річного чоловіків із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Також медична допомога знадобилася 48-річній жінці.

Увечері 12 жовтня РФ кілька разів атакувала Харків боєприпасами Бандероль. У Холодногірському районі пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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