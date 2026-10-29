Російські війська продовжують завдавати ударів по Дніпру. Унаслідок чергової атаки ворожий безпілотник влучив у будівлю гуртожитку одного з місцевих професійно-технічних училищ (ПТУ), спричинивши пожежу на верхніх поверхах.

Про це повідомляють керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України.

РФ атакувала безпілотником гуртожиток у Дніпрі

Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку. За даними рятувальників, загорання охопило дві кімнати на останньому поверсі.

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Завдяки тому, що більшість людей під час повітряної тривоги перебувала в укритті, тяжких поранень вдалося уникнути.

Проте двоє дівчат віком 15 та 16 років дістали гостру реакцію на стрес. Медики надали обом постраждалим усю необхідну допомогу безпосередньо на місці атаки.

До ліквідації наслідків ворожого удару та приборкання вогню залучили 31 рятувальника та дев’ять одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Наразі пожежу ліквідовано, а екстрені служби продовжують огляд території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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