У ніч проти 29 жовтня Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, у напрямку міста нібито летіли 613 дронів.У ніч проти 29 жовтня Москва та Московська область опинилися під загрозою масштабної атаки безпілотників.

Російська влада повідомила про значну кількість дронів, а місцеві жителі заявляли про вибухи в окремих районах.

Через нічні події виникли перебої в роботі московських аеропортів, а інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Атака дронів на Москву 29 жовтня: що відомо

Через загрозу безпілотників у московських аеропортах запровадили тимчасові обмеження на польоти.

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Зокрема, Росавіація призупинила прийом і відправлення літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Згодом роботу аеропорту Жуковський відновили, а у Внуково та Домодєдово дозволили виконувати рейси лише за спеціальним погодженням.

На тлі обмежень два пасажирські літаки, які прямували з Туреччини до Москви, були змушені змінити маршрут поблизу Внуково.

За інформацією Telegram-каналу Astra, у районі Наро-Фомінська, розташованого приблизно за 56 км від Москви, місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Також повідомлялося про серію вибухів у напрямку Калузької області.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила більшість безпілотників на віддалених підступах до столиці.

За його словами, близько 230 дронів начебто знищили безпосередньо на підльоті до Москви.

Собянін також повідомив про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків збитих БпЛА.

Водночас російська влада не оприлюднила докладних даних про можливі руйнування, пошкодження інфраструктури чи інші наслідки нічної атаки.

Незалежного підтвердження заяв російської сторони щодо кількості безпілотників та результатів роботи ППО наразі немає.

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