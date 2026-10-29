Російські війська атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал у Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де перебував пасажирський поїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Про це повідомили Укрзалізниця, мер Дніпра Борис Філатов та керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Оновлено о 12:20

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Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив про удар російського безпілотника по цивільному електропоїзду та значну кількість загиблих і постраждалих.

На момент атаки на платформі перебували люди, попри оголошену підвищену небезпеку.

За інформацією керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок удару загинули 13 людей. Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

Станом на 12:20 до 10 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей у важкому стані. Серед них – 11-річний хлопчик.

На місці атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Пораненим надають необхідну допомогу.

21 жовтня Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури.

20 жовтня під ударом опинилися склади в передмісті Дніпра. Внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення, де спалахнула пожежа. Рятувальники під час робіт виявили тіла двох загиблих людей.

19 жовтня росіяни скинули на Дніпро дві керовані авіабомби. Внаслідок ударів один будинок зруйновано, ще щонайменше три пошкоджені. Постраждала 84-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

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