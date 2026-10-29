Росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Удари по Запоріжжю 29 жовтня

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки на автобус поранено жінку та чоловіка. Згодом кількість поранених збільшилася до чотирьох людей.

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Пізніше Михайло Семікін повідомив, що росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю. Поранені двоє чоловіків — 66 та 41 років.

Вибухами пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач. На місці виникла пожежа. Постраждала й багатоповерхівка.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

У ніч на 26 жовтня ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. Постраждали чотири людини: 30-річна жінка, 61-річний чоловік, жінка віком 22 роки та 40-річний чоловік.

25 жовтня троє людей дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі 24 жовтня постраждали двоє людей. Окупанти атакували об’єкт інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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