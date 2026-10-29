РФ вдарила КАБом по 5-поверхівці в Ізюмі: 13 поранених, під завалами можуть бути люди
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок влучання зазнав руйнувань житловий п’ятиповерховий будинок, є 13 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.
Оновлено о 17:57. Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи в Ізюмі: які наслідки 29 жовтня
За даними очільника ОВА, вороже влучання авіабомби зафіксовано в п’ятиповерхову будівлю. Це спричинило її часткове руйнування з першого до п’ятого поверхів.
Внаслідок удару КАБом постраждали щонайменше 13 людей. Усім пораненим наразі надається необхідна медична допомога.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати загалом четверо людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
Згодом стало відомо, що в Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхової будівлі двох постраждалих.
На місці влучання в посиленому режимі працюють всі екстрені служби, підрозділи ДСНС та медики, які ліквідовують наслідки російського авіаудару по Ізюму та розбирають завали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.