Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок влучання зазнав руйнувань житловий п’ятиповерховий будинок, є 13 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено о 17:57. Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними очільника ОВА, вороже влучання авіабомби зафіксовано в п’ятиповерхову будівлю. Це спричинило її часткове руйнування з першого до п’ятого поверхів.

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Внаслідок удару КАБом постраждали щонайменше 13 людей. Усім пораненим наразі надається необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати загалом четверо людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Згодом стало відомо, що в Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхової будівлі двох постраждалих.

На місці влучання в посиленому режимі працюють всі екстрені служби, підрозділи ДСНС та медики, які ліквідовують наслідки російського авіаудару по Ізюму та розбирають завали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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