У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. На місці влучання працюють усі екстрені служби, зафіксовано пожежу, є загиблі люди.

Про це повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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