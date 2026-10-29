Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері четверга, 29 жовтня. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, є влучання у двох районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 29 жовтня: які наслідки

– Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях, – написав Кличко.

Мер додав, що зафіксоване влучання у складські будівлі в Дарницькому районі. Спалахнула пожежа.

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У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку, додали в КМДА. За словами Кличка, горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів.

За іншою адресою у Дніпровському районі вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. Іще за однією адресою – пошкоджені вікна в багатоповерхівці та автівки в дворі будинку.

Повітряні сили попередили про рух балістичних ракет в напрямку Києва.

О 22:40 Київська міська державна адміністрація заявила про червоний рівень небезпеки в столиці та оголосила повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Нагадаємо, сьогодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський попереджав, що ворог готує балістичну атаку. Відповідну інформацію надала українська розвідка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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