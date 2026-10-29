Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, усіх постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За даними очільника ОВА, внаслідок ворожого ракетного удару вибухові поранення отримали шестеро чоловіків віком по 64 та 68, а також 44 та 60 років.

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Усіх травмованих госпіталізували до медичних закладів. Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну кваліфіковану допомогу. Деталі про руйнування та тип застосованого ракетного озброєння уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 709-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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