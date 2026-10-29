Вибухи в Лозовій на Харківщині: РФ завдала ракетного удару, 6 поранених
- Російські війська завдали ракетного удару по місту Лозова на Харківщині, внаслідок чого поранення отримали шестеро чоловіків.
- Усіх постраждалих із вибуховими травмами госпіталізовано, а медики надають їм необхідну допомогу.
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей, усіх постраждалих госпіталізовано.
Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За даними очільника ОВА, внаслідок ворожого ракетного удару вибухові поранення отримали шестеро чоловіків віком по 64 та 68, а також 44 та 60 років.
Усіх травмованих госпіталізували до медичних закладів. Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну кваліфіковану допомогу. Деталі про руйнування та тип застосованого ракетного озброєння уточнюються.
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