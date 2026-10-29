АТ Укрзалізниця проводить посекундний аналіз обставин трагедії на залізничному вокзалі Дніпра та планує повторно переглянути протоколи безпеки. Компанія закликає пасажирів неухильно дотримуватися встановлених правил під час повітряних тривог.

Про це Укрзалізниця повідомила у четвер, 29 жовтня.

УЗ перегляне протоколи безпеки після атаки БпЛА на Дніпро

– Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце, – наголосили в компанії.

В Укрзалізниці нагадали, що вокзали, платформи, станції, поїзди далекого сполучення та приміські електрички є пріоритетними цілями ворога. Врятувати життя можуть лише максимальна пильність і дотримання інструкцій.

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Фахівці Укрзалізниці посекундно аналізують обставини загибелі людей на платформі залізничного вокзалу в Дніпрі.

Про повітряну тривогу, оголошену в місті, заздалегідь повідомили на всій території вокзалу та станції Дніпро. Коли моніторингова команда зафіксувала наближення реактивного БпЛА, рівень небезпеки додатково визначили як підвищений.

Вказівки про зупинення руху передали локомотивним бригадам та працівникам вокзалу. У приміському електропоїзді, який мав вирушити до Запоріжжя, оголосили евакуацію.

На той момент до удару залишалося понад 10 хвилин. Після голосових оголошень помічник машиніста відповідно до протоколу обійшов усі вагони поїзда.

В Укрзалізниці пояснили, що в кожному вагоні електрички розміщений плакат із відповідними інструкціями. В оголошеннях наголошувалося, що необхідно не просто вийти з поїзда, а якомога швидше залишити платформу та відійти щонайменше на 200 метрів.

Локомотивна бригада поїзда евакуювалася завчасно.

На вокзалі неодноразово лунали оголошення про евакуацію. Пасажирам повідомляли, що рух поїздів відновиться після завершення повітряної тривоги, всі люди мають перебувати в укриттях.

– На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених… Вкотре просимо всіх, хто продовжує подорожувати залізницею: дослухайтеся до кожного повідомлення, виконуйте вказівки залізничників, дбайте про свою безпеку, – закликають в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 росіяни спрямували на Дніпропетровщину чотири реактивні ударні дрони. Один із них влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра.

Удар припав на платформу, де перебував пасажирський поїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули 14 людей, ще 14 дістали поранення.

Фото: Володимир Зеленський

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