Сьогодні, 30 жовтня, росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Сумщину 30 жовтня: що відомо

За словами Григорова, удар по підприємству прийшовся якраз у той момент, коли там працювали люди.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки загинула 43-річна жінка. Відомо про вісім постраждалих. Одна людина у важкому стані. Медики надають пораненим допомогу.

На місці працюють рятувальники ДСНС, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

За словами Григорова, під час цієї атаки сили протиповітряної оборони знищили частину ворожих дронів. Водночас загроза повторних ударів зберігається.

Сьогодні зранку росіяни вдарили по Чернігову. Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.