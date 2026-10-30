На Одещині легковик зіткнувся зі “швидкою”: водійка загинула, двоє дітей у лікарні
Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 30 жовтня поблизу села Троїцьке Яськівської громади Одеського району. Зіткнулися легковий автомобіль та машина швидкої медичної допомоги.
Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.
ДТП в Одеській області 30 жовтня: що відомо
За попередньою інформацією правоохоронців, 65-річна водійка легковика виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем екстреної медичної допомоги. Ним керував 58-річний чоловік, який рухався у протилежному напрямку.
– Водійка легковика загинула. З нею були двоє онуків – 15-річна дівчина та 12-річний хлопець. Дітей з різними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля швидкої допомоги та фельдшер, який перебував у салоні, не отримали травм.
Наразі на місці аварії працюють слідчий і працівники патрульної поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини зіткнення, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 27 жовтня в Івано-Франківську сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Sharan та карети швидкої допомоги. За кермом легковика перебував водій, який зіткнувся зі спецтранспортом. У цій аварії ніхто не постраждав.
Внаслідок зіткнення обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень, було завдано матеріальних збитків.
Патрульні поліцейські склали на водія Volkswagen Sharan адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.