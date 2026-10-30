Вночі російські окупанти вдарили по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Кременчук 30 жовтня: що відомо

Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу балістики у напрямку Кременчука.

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О 03:24 Віталій Дяківнич повідомив: У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств. Інформація уточнюється.

Зранку військові Повітряних сил повідомили про проліт крилатих ракет у напрямку Кременчука.

29 жовтня у Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок ворожої атаки щонайменше три людини загинуло і 32 постраждало. 30 жовтня на території Полтавщини оголосили День жалоби за загиблими.

Вночі 22 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці. Ворог атакував місто ударними дронами. безпілотник вдарив у будівлю телерадіокомпанії. У Кременчуцькому районі зафіксували влучання російського БпЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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