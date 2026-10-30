РФ запустила балістику: ворог атакував підприємство у Кременчуцькому районі
- РФ атакувала промислове підприємство в Кременчуцькому районі.
- Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Вночі російські окупанти вдарили по промисловому підприємству в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Кременчук 30 жовтня: що відомо
Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу балістики у напрямку Кременчука.
О 03:24 Віталій Дяківнич повідомив: У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств. Інформація уточнюється.
Зранку військові Повітряних сил повідомили про проліт крилатих ракет у напрямку Кременчука.
29 жовтня у Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок ворожої атаки щонайменше три людини загинуло і 32 постраждало. 30 жовтня на території Полтавщини оголосили День жалоби за загиблими.
Вночі 22 жовтня прогриміли вибухи у Кременчуці. Ворог атакував місто ударними дронами. безпілотник вдарив у будівлю телерадіокомпанії. У Кременчуцькому районі зафіксували влучання російського БпЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури.
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