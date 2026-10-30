У п’ятницю, 30 жовтня, росіяни знову атакували залізничний вокзал у місті Дніпро. Спалахнула пожежа, поранень дістала жінка.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Росіяни завдали ударів по вокзалу в Дніпрі

– Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра. Нанесено кілька нових ударів, – йдеться у повідомленні УЗ.

Зараз дивляться

Евакуацію було оголошено завчасно. На той момент серед пасажирів та залізничників постраждалих не було.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що ворог завдав ще кілька ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі.

– Там сталася пожежа. Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні, – повідомив він.

Нагадаємо, вдень 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал Дніпра реактивним безпілотником. Удар припав на платформу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд №866 сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Унаслідок атаки на місці загинули 15 людей, ще 14 дістали поранення. Серед постраждалих — 11-річний хлопчик.

Після трагедії Укрзалізниця повідомила, що перегляне протоколи безпеки.

У компанії пояснили, що за понад 10 хвилин до удару пасажирів попередили про наближення безпілотника та необхідність евакуації. Людей закликали залишити платформу й відійти щонайменше на 200 метрів, однак частина пасажирів залишилася біля поїздів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.