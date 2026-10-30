Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері у п’ятницю. Зафіксоване влучання реактивного дрона в об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок атаки РФ кількох районах зникло світло, є проблеми із водопостачанням.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко 30 жовтня.

Вибухи у Києві 30 жовтня: які наслідки

– Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, – зазначив міський голова.

За його словами, через знеструмлення внаслідок удару РФ кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в столиці упав тиск в системі водопостачання і наразі перебої в роботі системи. Енергетики працюють над відновленням.

Зараз дивляться

В ДТЕК уточнили, що внаслідок ворожої атаки об’єкту енергетики частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів без світла. Графіки відключень в цих районах наразі не діють.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивні безпілотники, що прямують з півночі у бік Києва.

О 22:20 КМДА заявила про жовтий рівень тривоги та дронову небезпеку в столиці.

Нагадаємо, атака на Київ почалася ввечері 29 жовтня і продовжувалася упродовж ночі 30 жовтня. Ворог ударив по столиці балістикою та дронами.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

У Дніпровському районі пошкоджено вісім багатоповерхівок, автозаправну станцію, ресторан, склади, будівлю стоматологічної клініки та автомобілі. Через падіння уламків виникла пожежа в одноповерховій будівлі, яку рятувальники ліквідували.

У Дарницькому районі зафіксовано займання на території нежитлової забудови. Горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля занедбаної споруди. Усі пожежі загасили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.