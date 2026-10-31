У ніч проти 31 жовтня ворожі реактивні дрони атакували Харків. Внаслідок влучань у Основ’янському та Слобідському районах міста виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомили у ДСНС та мер Харкова Ігор Терехов.

Ворожі атаки на Харків

За даними Харківської обласної прокуратури, РФ вдарила по Харкову реактивними ударними безпілотниками типу Герань-3.

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Спочатку про влучання реактивного Шахеда в Основ’янському районі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Загальна площа пожежі становила 300 кв. м.

Також пошкоджень зазнали близько 10 житлових будинків, господарчі споруди та автомобіль. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. Згодом у ДСНС уточнили, що унаслідок нічного удару кількість постраждалих зросла до п’яти людей.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та наслідки обстрілу. На місці працювали підрозділи ДСНС, психологи, медики, правоохоронці та комунальні служби.

У Харкові горів склад

Ще один російський удар по Харкову стався напередодні ввечері. У Слобідському районі реактивний безпілотник влучив у виробничо-складську будівлю приватного підприємства.

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа площею 3 тис. кв. м.

За інформацією ДСНС, рятувальники гасили вогонь під постійною загрозою повторних обстрілів. Попередньо, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

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