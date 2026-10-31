Атака реактивних БпЛА на Харків: п’ятеро постраждалих, пошкоджено будинки та склад
- Росія атакувала Харків реактивними ударними БпЛА.
- Пошкоджено близько 10 приватних будинків, господарчі споруди та автомобіль.
- У Слобідському районі горіла виробничо-складська будівля.
У ніч проти 31 жовтня ворожі реактивні дрони атакували Харків. Внаслідок влучань у Основ’янському та Слобідському районах міста виникли пожежі, є постраждалі.
Про це повідомили у ДСНС та мер Харкова Ігор Терехов.
Ворожі атаки на Харків
За даними Харківської обласної прокуратури, РФ вдарила по Харкову реактивними ударними безпілотниками типу Герань-3.
Спочатку про влучання реактивного Шахеда в Основ’янському районі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Загальна площа пожежі становила 300 кв. м.
Також пошкоджень зазнали близько 10 житлових будинків, господарчі споруди та автомобіль. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. Згодом у ДСНС уточнили, що унаслідок нічного удару кількість постраждалих зросла до п’яти людей.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та наслідки обстрілу. На місці працювали підрозділи ДСНС, психологи, медики, правоохоронці та комунальні служби.
У Харкові горів склад
Ще один російський удар по Харкову стався напередодні ввечері. У Слобідському районі реактивний безпілотник влучив у виробничо-складську будівлю приватного підприємства.
Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа площею 3 тис. кв. м.
За інформацією ДСНС, рятувальники гасили вогонь під постійною загрозою повторних обстрілів. Попередньо, ніхто не постраждав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.