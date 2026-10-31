У селі Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася смертельна ДТП. Автомобіль ВАЗ 21099, у якому перебували троє дітей віком 13, 15 та 16 років, виявили у річці.

Про це повідомляє пресцентр поліції Хмельниччини.

ДТП на Хмельниччині: загинули троє дітей

30 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся житель Кам’янець-Подільського району, який повідомив про зникнення 13-річної доньки. Дівчинка напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але додому не повернулася.

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Разом із дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Правоохоронці розпочали пошукові заходи. Поліцейські обстежували територію громади та орієнтували всі наряди на розшук підлітків.

За попередніми даними, діти незадовго до зникнення каталися на автомобілі ВАЗ 21099.

Згодом поліцейські встановили, що трагедія сталася близько 03:40 30 жовтня. Близько 16:00 правоохоронці виявили автомобіль у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу були тіла трьох зниклих дітей.

Наразі поліцейські встановлюють причини та всі обставини смертельної аварії. Триває розслідування.

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