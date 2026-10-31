Вибухи в Києві: в Оболонському районі уламки впали на території ТЦ, є постраждалі
У Києві під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків наслідки фіксують в Оболонському, Дарницькому та Деснянському районах, є постраждалі люди.
Оновлено о 22:00. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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Під час атаки у столиці активно працювали сили протиповітряної оборони. Міська влада закликала мешканців Києва перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Згодом стало відомо про падіння уламків в Оболонському районі столиці.
Уламки збитого ворожого об’єкта впали безпосередньо на території торговельного центру.
Початково повідомлялося, що внаслідок падіння уламків постраждала жінка.
Згодом в КМВА додали, що також внаслідок ворожої атаки дістала поранень 12-річна дівчинка.
Медики та екстрені служби оглянули дитину. Як зазначається, дівчинці надали необхідну медичну допомогу на місці події.
За попередньою інформацією, у Дарницькому районі безпілотник впав на відкритій території.
У Деснянському районі внаслідок падіння дрона виникло загоряння на нежитловій території та припаркованих автомобілів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.