У Києві під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків наслідки фіксують в Оболонському, Дарницькому та Деснянському районах, є постраждалі люди.

Оновлено о 22:00. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Під час атаки у столиці активно працювали сили протиповітряної оборони. Міська влада закликала мешканців Києва перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Згодом стало відомо про падіння уламків в Оболонському районі столиці.

Уламки збитого ворожого об’єкта впали безпосередньо на території торговельного центру.

Початково повідомлялося, що внаслідок падіння уламків постраждала жінка.

Згодом в КМВА додали, що також внаслідок ворожої атаки дістала поранень 12-річна дівчинка.

Медики та екстрені служби оглянули дитину. Як зазначається, дівчинці надали необхідну медичну допомогу на місці події.

За попередньою інформацією, у Дарницькому районі безпілотник впав на відкритій території.

У Деснянському районі внаслідок падіння дрона виникло загоряння на нежитловій території та припаркованих автомобілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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