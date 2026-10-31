Російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, є поранені люди.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали восьмеро людей. Серед постраждалих є троє дітей, зокрема, 12-річний хлопчик.

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Усіх поранених госпіталізували до медичних установ.

— Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу, — зазначив Ганжа.

Внаслідок удару зазнали руйнувань та пошкоджень кілька багатоквартирних будинків. На місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та уточнення масштабів пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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