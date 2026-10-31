Вибухи в Павлограді: поранені вісім людей, серед них троє дітей
Російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків, є поранені люди.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи в Павлограді: які наслідки 31 жовтня
За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали восьмеро людей. Серед постраждалих є троє дітей, зокрема, 12-річний хлопчик.
Усіх поранених госпіталізували до медичних установ.
— Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу, — зазначив Ганжа.
Внаслідок удару зазнали руйнувань та пошкоджень кілька багатоквартирних будинків. На місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та уточнення масштабів пошкоджень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.