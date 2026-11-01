У неділю, 1 листопада 2026 року, російські війська атакували Чернівецьку область трьома безпілотниками.

Як повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, внаслідок удару в Чернівцях постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження цивільної будівлі.

Атака на Чернівці 1 листопада 2026 року: що відомо

Два ворожі дрони влучили в адміністративне приміщення у Чернівцях, спричинивши руйнування.

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Унаслідок атаки 67-річний чоловік дістав осколкові поранення. Постраждалому надали першу медичну допомогу, після чого доправили до лікарні.

На місці падіння уламків спалахнула пожежа. Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару.

Ще один російський безпілотник збили мобільні вогневі групи неподалік Чернівців. У місці його знищення обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, що вночі проти 1 листопада 2026 року російські війська атакували Волинську область десятьма ударними безпілотниками типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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