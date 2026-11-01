Унаслідок російської атаки на Козятинську громаду Вінницької області загинули двоє людей, ще троє дітей зазнали поранень.

Згодом стало відомо, що поранення отримав також 24-річний чоловік.

Атака на Козятин 1 листопада 2026 року: що відомо

Як повідомили начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та ДСНС України, російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. Удар припав на ділянку між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

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Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка. За уточненою інформацією, загиблою виявилася 13-річна дівчинка.

Також у тяжкому стані до реанімації доправили жінку, однак врятувати її життя медикам не вдалося.

Серед постраждалих — дві п’ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець. Усіх трьох госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Діти отримують необхідну медичну допомогу.

До лікарні також доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок влучання також загорілися два автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі.

На місці російської атаки працюють екстрені та відповідні служби. Інформація про наслідки удару продовжує уточнюватися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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