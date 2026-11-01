Унаслідок атаки на Острозький район Рівненської області 1 листопада постраждали щонайменше четверо людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Острозький район 1 листопада: що відомо

Унаслідок російської атаки на Острозький район Рівненської області загорівся житловий будинок. За інформацією ДСНС, вогонь охопив площу 100 кв. м.

Зараз дивляться

На місце прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. Інформації про масштаби пошкодження будинку та причину займання, окрім самої атаки, у повідомленні не наведено.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки Острозький район 1 листопада постраждали четверо людей.

Нагадаємо, уночі проти 29 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області.

Унаслідок удару загинув чоловік, а на території підприємства виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.