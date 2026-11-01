Уночі проти 1 листопада 2026 року російські війська атакували Умань Черкаської області.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Умань 1 листопада: що відомо

Під час атаки на Умань 1 листопада зафіксували пошкодження тепломережі внаслідок падіння ворожої повітряної цілі.

Зараз дивляться

За словами Ігоря Табурця, станом на ранок 1 листопада звернень до екстрених служб щодо постраждалих не надходило.

Інформації про масштаби пошкодження тепломережі та можливі перебої з теплопостачанням у повідомленні ОВА немає.

За даними очільника Черкаської ОВА, Черкаський і Золотоніський райони на момент повідомлення перебували під повітряною тривогою вже майже 19 годин поспіль.

Водночас загрозу застосування російських безпілотників оголосили на всій території області.

— За даними на цю хвилину, в межах Черкащини силами та засобами ППО знешкоджено 38 російських БпЛА. Дякуємо оборонцям українського неба! — повідомив Табурець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.