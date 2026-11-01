Уночі проти 1 листопада російські війська атакували Вінницю ударними безпілотниками.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Атака на Вінницю 1 листопада: що відомо

За словами Моргунова, внаслідок нічної атаки на Вінницю уламки одного зі збитих безпілотників впали в межах житлової забудови.

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Пошкоджень зазнала зупинка громадського транспорту, також згорів автомобіль. У прилеглих житлових будинках вибито або пошкоджено вікна.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що під час масованої російської атаки також були атаковані об’єкти енергетичної інфраструктури області.

Крім того, у Вінниці пошкоджено вежу мобільного зв’язку та приватну складську будівлю.

Станом на ранок 1 листопада звернень до лікарень міста після російської атаки на Вінницю не надходило.

На місці падіння уламків ще вночі працювали відповідні служби. Комунальні підприємства перевірили інженерні мережі, після чого громадський транспорт випустили на маршрути.

Із 8:00 до роботи мають приступити спеціальні комісії та ремонтні бригади. Вони обстежуватимуть пошкоджені будинки, фіксуватимуть руйнування та визначатимуть обсяг необхідних ремонтів.

Після обстеження фахівці розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків російського обстрілу також залучені рятувальники та енергетики.

У Вінницькій ОВА наголосили, що станом на момент повідомлення повітряна атака ще тривала, та закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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