Уночі проти 1 листопада 2026 року російські війська атакували Волинську область десятьма ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Атака на Волинську область 1 листопада: що відомо

За інформацією Волинської ОВА, упродовж ночі та ранку 1 листопада область перебувала під атакою російських безпілотників. Загалом у напрямку регіону було спрямовано десять дронів типу Shahed.

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Влучання та падіння уламків зафіксували на території Камінь-Каширського району. Зокрема, від російської атаки постраждала Маневицька громада.

Унаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема нежитлові будівлі.

За даними очільника області, внаслідок російської атаки одна людина дістала поранення. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу, інформації про його стан наразі немає.

Загиблих унаслідок атаки немає.

Повітряна тривога у Волинській області триває. Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою через загрозу повторних ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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