Уночі проти 1 листопада Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 листопада: що відомо

Починаючи з 18:00 31 жовтня, російські війська здійснили нічну атаку на Україну 433 безпілотниками різних типів.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 1 листопада протиповітряна оборона збила або приглушила 371 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 47 реактивних Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються понад 40 ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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