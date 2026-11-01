РФ атакувала Україну 433 безпілотниками: скільки знешкодила ППО
Уночі проти 1 листопада Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 1 листопада: що відомо
Починаючи з 18:00 31 жовтня, російські війська здійснили нічну атаку на Україну 433 безпілотниками різних типів.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував:
- ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 64 були реактивними;
- безпілотники типу Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30 1 листопада протиповітряна оборона збила або приглушила 371 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 47 реактивних Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 16 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.
Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються понад 40 ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.