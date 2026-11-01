Під час вечірніх вибухів у Краматорську Донецької області армія РФ знищила будівлю міськвиконкому.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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Російські війська атакували центральну частину Краматорська, де розташована будівля міськвиконкому. За словами Гончаренка, авіаудар знищив споруду, яка була одним із символів української державності в місті.

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— Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком, — написав він.

Гончаренко нагадав, що з цією спорудою пов’язана значна частина новітньої історії міста.

— Будівля пережила окупантів у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська, — зазначив він.

Наразі інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Остаточні наслідки вибухів у Краматорську та авіаудару по будівлі виконкому уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Гончаренко

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