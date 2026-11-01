Аварійні відключення світла в Києві 1 листопада запровадили через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

Аварійні відключення світла в Києві 1 листопада: що відомо

Через постійні російські обстріли енергосистеми в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання, однак працювати можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

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У ДТЕК наголосили, що докладають усіх зусиль, аби повернути електропостачання мешканцям столиці.

Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки не діють, оскільки обмеження застосовують залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, що ввечері 31 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки падіння уламків зафіксували в Оболонському, Дарницькому та Деснянському районах.

В Оболонському районі уламки збитого повітряного об’єкта впали на територію торговельного центру. Постраждали жінка та 12-річна дівчинка, якій медики надали допомогу на місці.

У Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій території. У Деснянському районі після падіння дрона виникла пожежа на нежитловій території, також загорілися припарковані автомобілі.

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