У Києві запровадили аварійні відключення світла через російські обстріли
Аварійні відключення світла в Києві 1 листопада запровадили через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.
Аварійні відключення світла в Києві 1 листопада: що відомо
Через постійні російські обстріли енергосистеми в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання, однак працювати можуть лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.
У ДТЕК наголосили, що докладають усіх зусиль, аби повернути електропостачання мешканцям столиці.
Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки не діють, оскільки обмеження застосовують залежно від ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, що ввечері 31 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки падіння уламків зафіксували в Оболонському, Дарницькому та Деснянському районах.
В Оболонському районі уламки збитого повітряного об’єкта впали на територію торговельного центру. Постраждали жінка та 12-річна дівчинка, якій медики надали допомогу на місці.
У Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій території. У Деснянському районі після падіння дрона виникла пожежа на нежитловій території, також загорілися припарковані автомобілі.