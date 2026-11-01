У Києві 1 листопада виникли проблеми з водопостачанням після російської атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Київводоканал.

Проблеми з водопостачанням у Києві 1 листопада: що відомо

За інформацією Київводоканалу, внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах столиці без електроживлення залишився один із водопровідних об’єктів. Через це в частині міста виникли перебої з водопостачанням.

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Зниження тиску води зафіксували в чотирьох районах Києва:

Голосіївському;

Святошинському;

Солом’янському;

Шевченківському.

У Київводоканалі попередили, що в окремих житлових будинках цих районів вода може тимчасово зникнути повністю.

Відновлення нормального тиску в мережі розпочнеться після повернення електропостачання на знеструмлений об’єкт. Водночас для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

Станом на 14: 29 у Києві відновили водопостачання правобережної частини міста після перебоїв, спричинених знеструмленням водопровідного об’єкта внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці вже працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів.

У компанії ДТЕК повідомили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак проведення ремонтів залежить від безпекової ситуації.

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