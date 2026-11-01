У Києві знизився тиск води через російську атаку: у яких районах перебої
- У чотирьох районах Києва 1 листопада знизився тиск води.
- Причиною стало знеструмлення водопровідного об'єкта після російської атаки.
У Києві 1 листопада виникли проблеми з водопостачанням після російської атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Київводоканал.
Проблеми з водопостачанням у Києві 1 листопада: що відомо
За інформацією Київводоканалу, внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах столиці без електроживлення залишився один із водопровідних об’єктів. Через це в частині міста виникли перебої з водопостачанням.
Зниження тиску води зафіксували в чотирьох районах Києва:
- Голосіївському;
- Святошинському;
- Солом’янському;
- Шевченківському.
У Київводоканалі попередили, що в окремих житлових будинках цих районів вода може тимчасово зникнути повністю.
Відновлення нормального тиску в мережі розпочнеться після повернення електропостачання на знеструмлений об’єкт. Водночас для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.
Станом на 14: 29 у Києві відновили водопостачання правобережної частини міста після перебоїв, спричинених знеструмленням водопровідного об’єкта внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру.
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці вже працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам.
Нагадаємо, 1 листопада в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів.
У компанії ДТЕК повідомили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, однак проведення ремонтів залежить від безпекової ситуації.