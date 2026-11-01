Вибухи на Полтавщині: російський дрон пошкодив будинок, постраждала дитина
Уранці 1 листопада пролунали вибухи в Решетилівській громаді Полтавської області.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибухи в Решетилівській громаді 1 листопада: що відомо
За інформацією очільника Полтавської ОВА, спочатку в Решетилівській громаді зафіксували ймовірне влучання російського безпілотника. Згодом стало відомо, що на територію приватного домоволодіння впали уламки ворожого БпЛА.
Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено житловий будинок.
Під час вибухів у Решетилівській громаді сьогодні, 1 листопада, постраждала дитина 2012 року народження. За словами Віталія Дяківнича, їй надають усю необхідну допомогу.
Наразі остаточні наслідки вибухів у Решетилівській громаді на Полтавщині встановлюються.
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