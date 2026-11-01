Уранці 1 листопада пролунали вибухи в Решетилівській громаді Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи в Решетилівській громаді 1 листопада: що відомо

За інформацією очільника Полтавської ОВА, спочатку в Решетилівській громаді зафіксували ймовірне влучання російського безпілотника. Згодом стало відомо, що на територію приватного домоволодіння впали уламки ворожого БпЛА.

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Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено житловий будинок.

Під час вибухів у Решетилівській громаді сьогодні, 1 листопада, постраждала дитина 2012 року народження. За словами Віталія Дяківнича, їй надають усю необхідну допомогу.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Решетилівській громаді на Полтавщині встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

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