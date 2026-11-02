У селищі Комишуваха Запорізької області внаслідок російської атаки 2 листопада загинули 24 людини. Серед них – поліцейський і двоє рятувальників.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Удар росіян по Комишувасі: які наслідки

– Масштаб трагедії важко осягнути. Уже відомо про 24 загиблих людей. Є поранені та зниклі безвісти, – зазначив Семікін.

За його словами, ворог завдав прицільних ударів по центру селища щонайменше дев’ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000. Серед них – працівник поліції і двоє рятувальників ДСНС.

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Унаслідок атаки п’ятеро людей дістали поранення, є зниклі безвісти. Наразі на місці російського удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Завтра, 3 листопада, у Запорізькій області – День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Деталі атаки розповів президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що від ранку російські війська кілька разів атакували авіабомбами школу, біля якої зазвичай видавали гуманітарну допомогу.

Спочатку окупанти завдали удару по будівлі, після чого скинули ще дев’ять авіабомб. Повторна атака була спрямована саме на укриття, де перебували люди.

– Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там, – наголосив президент.

Зеленський назвав цей напад черговим підтвердженням того, що Росія “не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості”.

– Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка, – зазначив Зеленський.

Загинули рятувальники Денис Коноваленко та Олексій Сущевський

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки загинули рятувальники Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом чоловікам було по 44 роки.

Денис Коноваленко присвятив службі цивільного захисту майже 12 років. Олексій Сущевський долучився до лав ДСНС у 2013 році та понад 13 років працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя.

Рятувальники щодня вирушали на виклики, допомагали людям, працювали в умовах небезпеки й наражалися на ризик заради порятунку інших.

Обидва чоловіки були відзначені державними нагородами. Денис Коноваленко отримав відзнаку президента України За оборону України. Службу Олексія Сущевського відзначили цією ж нагородою та медаллю Захиснику Вітчизни.

– Сьогодні їхні родини переживають непоправну втрату. Без чоловіка залишилися дружини, без батька — 4 дітей: 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та 8-річна доньки, – додали в ДСНС.

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