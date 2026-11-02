Уночі проти 2 листопада ворог атакував Кременчуцький район Полтавської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Кременчуцький район 2 листопада: що відомо

За словами Віталія Дяківнича, у Градизькій громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Унаслідок цього пошкоджено чотири прилеглі житлові будинки та автомобілі.

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Унаслідок атаки на Кременчуцький район 2 листопада одна людина дістала травми. Постраждалому надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Крім того, у Лохвицькій громаді Полтавської області уламками російського безпілотника пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією, там минулося без постраждалих.

Інформація про наслідки атаки на Полтавську область 2 листопада уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

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