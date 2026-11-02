Нічна атака на Одесу: пошкоджені будинки та інфраструктура, є поранені
Уночі проти 2 листопада російські війська атакували Одесу.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу 2 листопада: що відомо
За словами Сергія Лисака, під час нічної російської атаки на Одесу під ударом опинилися об’єкти інфраструктури міста.
Також пошкоджено два житлові будинки та гараж, а вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях.
Унаслідок атаки на Одесу сьогодні, 2 листопада, поранення дістали четверо людей. Усім постраждалим надали необхідну допомогу.
На місці удару працюють відповідні служби та оперативний штаб, ліквідація триває.
Остаточні наслідки атаки на Одесу 2 листопада встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська МВА