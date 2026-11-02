Уночі проти 2 листопада російські війська атакували Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 2 листопада: що відомо

За словами Сергія Лисака, під час нічної російської атаки на Одесу під ударом опинилися об’єкти інфраструктури міста.

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Також пошкоджено два житлові будинки та гараж, а вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях.

Унаслідок атаки на Одесу сьогодні, 2 листопада, поранення дістали четверо людей. Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

На місці удару працюють відповідні служби та оперативний штаб, ліквідація триває.

Остаточні наслідки атаки на Одесу 2 листопада встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

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