Протягом минулої доби та вночі російські ударні дрони атакували низку громад на Житомирщині.

Про це повідомив Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації.

Атака на Житомирщину

За словами Віталія Бунечка, російські дрони атакували Андрушівську, Бердичівську, Житомирську, Звягельську, Коростенську, Ружинську, Черняхівську громади.

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— Ворог цілив в об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. По цивільних адміністративних приміщеннях та приватних будинках, — повідомив керівник ОВА.

Відомо про трьох постраждалих, серед них — одна дитина. Медики надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ворожих атак працюють спеціальні служби.

Нагадаємо, що 23 жовтня після нічної атаки понад 900 населених пунктів Житомирської області залишилися без електрики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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