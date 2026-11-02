Уночі проти 2 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів, серед яких були реактивні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 листопада: що відомо

Починаючи з 18:00 1 листопада, російські війська атакували Україну 193 безпілотниками різних типів.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Брянська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 2 листопада протиповітряна оборона збила або приглушила 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 58 реактивних Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 26 локаціях. Ще на дев’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються понад шість ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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