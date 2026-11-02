Нічна атака на Україну: РФ застосувала майже дві сотні дронів, зокрема 75 реактивних
Уночі проти 2 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів, серед яких були реактивні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 2 листопада: що відомо
Починаючи з 18:00 1 листопада, російські війська атакували Україну 193 безпілотниками різних типів.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував:
- ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 75 були реактивними;
- безпілотники типу Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Брянська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 2 листопада протиповітряна оборона збила або приглушила 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 58 реактивних Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 26 локаціях. Ще на дев’яти локаціях впали уламки збитих цілей.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються понад шість ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.