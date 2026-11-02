Сьогодні зранку росіяни атакували Ізюм на Харківщині керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Ізюм 2 листопада

Наразі відомо про загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

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Зафіксовано влучання у 5-поверховий житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з першого по третій поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок.

Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, два магазини та шість автівок. Продовжується ліквідація наслідків атаки. На місці в посиленому режимі працюють усі екстрені служби.

29 жовтня росіяни вдарили по місту Ізюм керованою авіабомбою. Ворожий КАБ влучив у п’ятиповерхову будівлю, що призвело до часткового руйнування з першого до п’ятого поверхів. Тоді постраждало 13 людей.

26 жовтня росіяни знову скинули КАБи на Ізюм. Влучання зафіксували у двох районах міста. Вибухами пошкоджено житлові будинки, дитячо-юнацьку школу, приватний сектор. Постраждали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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