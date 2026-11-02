Удар КАБами по Ізюму: пошкоджено житловий будинок, є жертва та поранені
- РФ атакувала Ізюм керованими авіабомбами.
- Є жертва, поранені та руйнування.
Сьогодні зранку росіяни атакували Ізюм на Харківщині керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Ізюм 2 листопада
Наразі відомо про загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Зафіксовано влучання у 5-поверховий житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з першого по третій поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок.
Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, два магазини та шість автівок. Продовжується ліквідація наслідків атаки. На місці в посиленому режимі працюють усі екстрені служби.
29 жовтня росіяни вдарили по місту Ізюм керованою авіабомбою. Ворожий КАБ влучив у п’ятиповерхову будівлю, що призвело до часткового руйнування з першого до п’ятого поверхів. Тоді постраждало 13 людей.
26 жовтня росіяни знову скинули КАБи на Ізюм. Влучання зафіксували у двох районах міста. Вибухами пошкоджено житлові будинки, дитячо-юнацьку школу, приватний сектор. Постраждали троє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська ОВА