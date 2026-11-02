Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських військ постраждали двоє дітей — хлопчики віком чотири та 10 років.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За даними Дніпропетровської ОВА, серед постраждалих — двоє рідних братів.

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Зокрема, чотирирічний хлопчик дістав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Ще один 10-річний хлопчик отримав медичну допомогу на місці події. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно вдома.

Окрім того, внаслідок артилерійського обстрілу російських військ у Нікополі пошкоджено приватний житловий будинок.

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати населені пункти Нікопольського району. Напередодні ворог завдав майже 30 ударів по території району, застосовуючи як важку артилерію, так и ударні безпілотники.

Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Внаслідок тих атак пошкоджено приватні житлові будинки та об’єкти місцевої інфраструктури. Також поранень зазнав 57-річний чоловік — у стані середньої тяжкості його доправили до медзакладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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